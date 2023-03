PM PRENDE HOMEM COM DROGA ESCONDIDA EM TOMADA ELÉTRICA FALSA DENTRO DE UM BAR EM JAGUARIÚNA

Reportagem : Susi Baião

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta- feira (9), um homem por tráfico de entorpecentes dentro de um bar na Rua Alagoas no bairro Dom Bosco em Jaguariúna. As drogas estavam escondidas em dois cofres instalados em tomadas elétricas falsas.

Dentro dos cofres os policiais encontraram trouxinhas de maconha, porções de cocaína, saquinhos para embalar a droga e R$ 882,70 em dinheiro. De acordo com a polícia, o cabo PM Iope e cabo PM Secchinato, chegaram até o local após receberem uma denúncia que o bar era usado para o comércio de drogas .

No local, o balconista foi abordado e informado sobre a denúncia e o mesmo autorizou a busca pelo interior do comércio. Em uma tomada “falsa”, os policiais encontraram as drogas. Ao ser questionado sobre as drogas, o mesmo disse desconhecer a existência. Sobre o proprietário do estabelecimento, o funcionário informou que apenas conhece o primeiro nome e que não tinha o número do telefone de celular e nem sabia onde ele morava.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia de Jaguariúna onde fica a disposição da Justiça.

Até o momento o dono do bar não foi encontrado.