PM prende motociclista com placa artesanal e chassi adulterado no Centro de Itapira

Reportagem: Susi Baião

Um homem de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (4), por conduzir uma motocicleta CG Titan 125, com placa de identificação artesanal e chassi suprimido, no Centro de Itapira.

O condutor foi abordado durante um patrulhamento na Rua Ribeiro de Barros. Durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar os dados da moto, foi confirmada a irregularidade.

Segundo os agentes enquanto eles aguardavam a chegada do guincho, a esposa do indiciado, chegou alterada e derrubou o veículo, danificando os retrovisores. Ela foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos do fato. O marido foi preso e responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, cuja pena prevista é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. A motocicleta foi aprendida e passará por perícia.