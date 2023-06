PM PRENDE PROCURADO POR ASSASSINATO E PERTENCENTE A FACÇÃO CRIMINOSA EM CONDOMÍNIO DE LUXO EM JAGUARIÚNA

Reportagem: Susi Baião

Um homem de 29 anos, procurado por assassinato e suspeito de pertencer a uma facção criminosa foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa segunda- feira (5), no condomínio Tamboré, em Jaguariúna.

A Força Tática e a Rocam da Polícia Militar chegaram até a casa do suspeito, onde ele mora com os pais, com um mandado de prisão. Ele é apontado como sendo integrante de uma facção criminosa, estaria respondendo pelo assassinato de um homem e por ser o responsável por conduzir o “tribunal do crime” na cidade.

As equipes fizeram um cerco policial pela residência; quando foi possível observar o suspeito pela janela que, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir. Momento em que os policiais fizeram contato na casa com o pai e o informaram que havia um mandado de prisão contra o filho, o pai ligou para o filho, que desceu as escadas com um celular em mãos, avistou os policiais, jogou o celular no chão com o intuito de quebrá-lo. Nesse momento foi abordado e submetido a revista pessoal, porém nada foi encontrado.

Foi comunicado para outras equipes que o suspeito havia sido encontrado, os quais se dirigiram até o Fórum de Jaguariúna informando as autoridades do ocorrido, foi solicitado que as equipes permanecessem no imóvel pois haveria um mandado de busca na residência.

Assim que foi informado sobre a busca na residência, o pai do suspeito, agente penitenciário aposentado, informou que na casa havia uma pistola Taurus calibre 380 com 18 munições e que não portava documentos. Já o acusado disse que dentro do seu quarto teria uma porção de maconha.

A Polícia Civil realizou a busca pelo imóvel, foi aprendido a pistola 380 que estava em cima de uma prateleira na lavanderia, também foi aprendido o celular iPhone que o acusado quebrou na chegada da equipe e em seu quarto também foi aprendido outro celular iPhone, um notebook Samsung e um gabinete de CPU marca Mymax e uma quantidade de maconha (0,030 KG). Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia da cidade e a ocorrência foi registrada.

Com os objetos apreendidos, a polícia espera conseguir informações relevantes para subsidiar as investigações. O acusado foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Hortolândia.