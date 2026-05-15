PM prende procurados pela Justiça e localiza jovem desaparecido em ações distintas na região

Ocorrências foram registradas na quinta-feira em Santo Antônio de Posse, Itapira e Pedreira

A Polícia Militar registrou três ações distintas na quinta-feira (14) nas cidades de Santo Antônio de Posse, Itapira e Pedreira. As ocorrências envolveram o cumprimento de mandados judiciais e a localização de um jovem que constava como desaparecido.

Em Santo Antônio de Posse, os policiais militares localizaram um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. Segundo a corporação, a equipe estava de posse do mandado de prisão e foi até o Jardim Maria Helena, onde o homem foi encontrado em frente à residência.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde ele permaneceu preso.

Em Itapira, durante uma operação policial, equipes da Polícia Militar receberam informações sobre a localização de um homem com mandado de busca e apreensão em aberto. O caso era referente a ato infracional análogo ao tráfico de drogas praticado quando ele ainda era adolescente.

Após diligências em dois endereços, o homem, atualmente com 21 anos, foi localizado em uma residência na Vila Isaura. Ele foi abordado e informado sobre o mandado existente, devendo ser encaminhado à Fundação CASA para cumprimento de medida socioeducativa pelo prazo de 45 dias, em razão do descumprimento de medidas anteriormente impostas.

Já em Pedreira, policiais militares localizaram um jovem de 20 anos que constava como desaparecido em Guarulhos. A abordagem aconteceu durante patrulhamento no Jardim Andrade, após o homem aparentar nervosismo ao perceber a presença da equipe.

Nada de ilícito foi encontrado com ele. Aos policiais, o jovem informou ter problemas psiquiátricos, realizar tratamento no CAPS e fazer uso de medicamentos. Após consulta, foi constatado o registro de desaparecimento.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi possível entrar em contato com o pai do jovem, que se comprometeu a se deslocar de Guarulhos para buscá-lo. O rapaz recebeu atendimento médico e ficou em um leito provisório no hospital da cidade até a chegada do familiar.

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