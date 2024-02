PM prende suspeito de furtos a bancos em Artur Nogueira e Sta. Bárbara

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Militar (PM) efetuou a prisão de um homem suspeito de envolvimento em tentativas de furtos a estabelecimentos bancários, na Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma, bairro Caceia, em Mairiporã (SP). Durante patrulhamento, a equipe foi alertada pelo Projeto Radar sobre um veículo Honda/Fit, cor cinza, seguindo em direção a Mairiporã, já identificado em ações criminosas anteriores, incluindo uma tentativa de furto ao Banco SICOOB em Santa Bárbara d`’Oeste (SP) e Artur Nogueira (SP).

Veículo foi flagrado por cameras e testeminhas, na tentativa de crime ao banco sicoob na região de Campinas (SP). Imagem: Polícia Militar

Ao localizar e abordar o veículo antes da ponte que liga Franco da Rocha (SP) com Mairiporã, a equipe encontrou o condutor, de 46 anos, que possui passagem criminal por homicídio. Uma busca veicular revelou no banco traseiro e porta-malas, itens suspeitos, incluindo cinco peças de roupas típicas de funcionários de empresa de energia elétrica, dois capacetes brancos, ferramentas diversas e outros objetos associados a tentativas de furto a instituições bancárias, notadamente ao Banco SICOOB de Arthur Nogueira e à mesma rede em Santa Bárbara d`Oeste.

Motorista alegou ter adquirido o veículo há cerca de quatro meses para trabalhar como pedreiro e mencionou tê-lo emprestado a um amigo de nome J., sem fornecer mais detalhes. Com base nas evidências, o suspeito e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Franco da Rocha, onde o delegado de plantão, Dr. Ednaldo Aparecido de Carvalho, tomou ciência dos fatos.

Foi realizada a apreensão do veículo, das roupas, ferramentas e do celular do detido, e elaborado o registro de flagrante por furto qualificado e associação criminosa, com o indiciado permanecendo preso. As investigações continuam para levantar outros envolvidos.

Fonte: Policial Padrão https://policialpadrao.com.br/noticias-policiais/noticias/campinas-regiao/santa-barbara-doeste/