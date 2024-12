PM que jogou homem da ponte em São Paulo é preso

A Justiça Militar atendeu na manhã desta quinta-feira (5) ao pedido da Corregedoria da Polícia Militar e decretou a prisão do policial que arremessou um homem de uma ponte em uma ocorrência na Zona Sul de São Paulo. O policial já foi ouvido e será levado ao Presídio Romão Gomes.

Desde que tomou conhecimento do caso, a Polícia Militar afastou os 13 policiais envolvidos na ocorrência e Instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a ação. O procedimento passou pela Corregedoria, que colheu o depoimento dos policiais e prosseguiu com as investigações para individualizar a conduta dos agentes. O pedido de prisão foi feito nesta quarta-feira (4) pela Corregedoria e atendido hoje.

O caso também é investigado em inquérito policial pela Polícia Civil, por meio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 2ª Seccional que atua para localizar e ouvir a vítima.