PM realiza operação no combate a furto e roubo de veículos

A Polícia Militar de Cosmópolis realiza uma operação no combate a furto e roubo de veículos na tarde de hoje no município. De acordo com informações, a operação se estende para as cidades de Artur Nogueira e Cosmópolis.

De acordo com a assessoria de imprensa do 19º Batalhão: “O 19º BPM/I, sempre planeja e distribui o policiamento por meio de análise dos indicadores criminais e uso de ferramentas de inteligência. Com isso, estão sendo realizadas Operações, diuturnamente, com o intuito de combater furto e roubo de veículos. Para tanto, além do efetivo operacional, está sendo empregado todo efetivo administrativo, com apoio do 10º BAEP – Batalhão de Operações Especiais e do helicóptero Águia, o que resulta numa melhor distribuição do policiamento e eficiência no trabalho.”

Ainda de acordo com informações da corporação: “Essas operações estão ocorrendo constantemente. Não têm datas programadas, mas, sempre estão ocorrendo na área do Batalhão. Está ocorrendo nas três cidades, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho”.