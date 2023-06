PM recupera moto de homem que nem sabia que tinha sido vítima de furto, prende dois e eles são liberados após audiência de custódia

Reportagem:Susi Baião

A Polícia Militar prendeu dois homens um de 20 anos e outro de 21, acusados de terem furtado uma motocicleta na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Camanducaia, em Jaguariúna.

A motocicleta foi recuperada e surpreendentemente, o dono da motocicleta não tinha consciência de que o seu veículo havia sido furtado.

A ação aconteceu quando os policias cabo Bruno e cabo Johny, faziam patrulhamento de rotina, quando foram informados que quatro indivíduos vestindo roupas pretas de máscaras e toucas foram vistos pelas imediações da Avenida Pacífico Moneda, próximo ao Condomínio Pitangueiras, em atitudes suspeitas.

Ao chegarem ao local, nada foi encontrado. Porém, os agentes continuaram o patrulhamento pela rua Pedro Lana, quando visualizaram dois ocupantes numa motocicleta na contramão da direção, sem capacetes e com as mesmas vestimentas dos suspeitos.

Foi dado ordem de parada para os indivíduos, o qual não foi obedecido.

Os policiais seguiram acompanhando os suspeitos mantendo os princípios de segurança, e a todo o momento foi solicitado apoio de mais viaturas. Após percorrerem diversas ruas e bairros, próximo ao cruzamento da rua Marchesini com a Praça Holambra, os suspeitos caíram e iniciaram uma fuga a pé. O garupa foi acompanhado pelo cabo Johny e com o apoio do cabo Salgueiro e cabo Furegatti, foi contido. Já o motorista foi capturado pelo cabo Bruno, pela rua Pires. Em revista pessoal aos indivíduos foi encontrado com o garupa identificado por J. R. S. O, um celular da marca iPhone e com o condutor identificado por B. F. P. nada foi localizado, ao lado da motocicleta foi encontrado uma chave, tipo “Grifo” e uma chave” Micha”. Durante a tentativa de fuga os indivíduos dispensaram uma chave, tipo” L” que também foi localizada posteriormente. Questionados sobre a procedência da motocicleta, acabaram por confessar a prática do furto, na rua Sergio Fornos, no Recanto Camanducaia.

A vítima foi informada sobre o furto. Eles foram presos e encaminhados até a delegacia da cidade. E a ocorrência foi

registrada como furto de veículo. Após audiência de custódia, eles foram liberados e vão responder em liberdade.