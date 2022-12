Polícia apreende caminhão com combustível roubado em Mogi Guaçu

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar de São Paulo (PM), realizou a apreensão de um caminhão tanque que estava repleto de combustível furtado.

De acordo com informações, o caminho estava sendo monitorado por uma equipe de inteligência de uma empresa, que acompanhava o caminhão desde Porto Ferreira -SP, por meio da Rodovia SP340, sentido Mogi Guaçu.

O caminhão tanque estava carregado com combustível e teria sido furtado na Porto Ferreira-SP, e ao passanr pela Base do Policiamento Rodoviário de Aguaí. Diante das informações e características que foram repassadas sobre o caminhão, uma viatura foi acionada e na altura do Km 191 sentido Sul, deparou-se com o caminhão entrando no Posto de Combustível.

Nesse momento, segundo a polícia, foi realizada abordagem aos ocupantes do caminhão, o motorista abordado não soube explicar a procedência do combustível, informando apenas que recebeu a ordem de seu patrão que era para pegar o referido caminhão pelo município de Porto Ferreira e levar até o município de Conchal, e que por lá iria receber o direcionamento da carga de combustível.



Em contato com a equipe do Policiamento Rodoviário de Pirassununga, os policiais foram informados que o furto de combustível tinha ocorrido em um duto, na divisa entre Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro e que teria mais dois indivíduos detidos por lá, que estavam envolvidos no delito.

Após terem acesso a essas informações, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indivíduo ao motorista do caminhão.

O caminhão foi periciado e constatou-se que o mesmo estava carregado com aproximadamente 40 mil litros de óleo diesel, avaliado em torno de R$ 160.000,00. Segundo informações da Polícia Civil de Pirassununga, essa quadrilha especializada em furto de combustível já estava sendo investigada há algum tempo.