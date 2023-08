Polícia Civil de Jaguariúna prende homem suspeito de golpe do seguro após descoberta de desmanche clandestino

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

O Setor de Investigações Gerais de Jaguariúna (SIG) efetuou a prisão de um homem de 64 anos, em Campinas, suspeito de envolvimento em um esquema de golpe do seguro de veículos. A ação policial foi desencadeada após a descoberta de um desmanche clandestino em uma chácara alugada na área rural de Jaguariúna, próximo ao motel Obsessão, na semana retrasada. No local, diversos veículos já haviam sido desmontados.

As investigações tiveram início quando a Polícia Militar, localizou o desmanche clandestino na chácara alugada. O SiG assumiu o caso após a ocorrência ser apresentado na delegacia. A partir daí, os investigadores procuram rastrear os proprietários dos veículos encontrados no local. Um dos veículos identificados foi um modelo Jac.

De acordo com informações travadas durante a investigação, o veículo em questão havia sido registrado como produto de furto após a descoberta do desmanche. O boletim de ocorrência foi registrado eletronicamente pela esposa do suspeito. Segundo o relato contido no boletim, o veículo teria sido furtado no dia 3 de agosto, por volta das 23h40, em frente à casa da sogra da suposta vítima, localizada em Campinas.

As investigações tomaram um rumo surpreendente quando a polícia constatou que o desmanche havia sido encontrado antes mesmo do furto ser declarado. Esse fato suspeito sobre a veracidade da ocorrência registrada, chamou a atenção dos agentes. O proprietário do veículo, então, foi localizado em sua residência, no bairro Jardim Antônio Von Zuben, em Campinas.

Após ser detido e encaminhado até a delegacia da cidade, o homem confessou seus envolvimentos no esquema. Ele alegou estar enfrentando dificuldades financeiras, especialmente após o adoecimento de sua esposa e a retenção de empréstimos bancários. Diante dessa situação, o suspeito disse ter planejado uma fraude para obter dinheiro do seguro.

Segundo o depoimento do acusado, ele e sua esposa tentaram vender ou trocar o veículo, mas o valor não seria suficiente para cobrir suas despesas. Com isso em mente, o homem buscou uma pessoa de confiança para receber o veículo e, posteriormente, acionar a seguradora para obter o valor correspondente ao veículo. O suspeito entregou o veículo ao cúmplice, que o levou para ser desmanchado. Depois registrou o furto e também informou a Polícia Militar através do número de emergência 190.

Outro crime

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que a chácara alugada para abrigar o desmanche havia sido locada por meio de documentos falsos em nome de um médico da região. O profissional de saúde não tinha conhecimento do aluguel do imóvel em seu nome, mas revelou que seu nome já havia sido utilizado em outros golpes semelhantes, comprovados em registros policiais.

A polícia continua a investigação e a suspeita de que o golpe do seguro pode fazer parte de uma quadrilha especializada em fraudes dessa natureza, junto a roubo e furto de veículos. O SiG está trabalhando em conjunto com outras unidades policiais para identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar completamente a organização criminosa.