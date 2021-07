Polícia Civil de Pedreira faz uma grande apreensão de drogas em um bairro do município

Em uma ação com apoio da Polícia Militar o Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Pedreira, realizou a apreensão de mais de um quilo de drogas e três indivíduos, sendo um menor de idade. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 05 de julho, após cerco policial com apoio da Polícia Militar em uma chácara no bairro Santa Edwiges.

Durante a ação na chácara os policiais localizaram grande quantidade de crack, cocaína e maconha. Foram localizados também objetos utilizados para embalar e fracionar drogas, além de três munições de uso restrito de calibre .40

Além dos três indivíduos apreendidos, um quarto indivíduo fugiu ao perceber a presença dos policiais. A Polícia fez buscas por uma mata nas imediações, mas não conseguiu localizar o indivíduo.

Os três homens apreendidos foram levados ao Plantão Policial da Delegacia de Polícia de Pedreira e o delegado titular Dr. Alexandre Henrique Leme Silva indiciou os detidos por tráfico de entorpecentes, corrupção de menor e associação para o tráfico. Todos estão recolhidos à disposição da Justiça.