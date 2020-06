Polícia Civil de Pouso Alegre prende responsáveis pelo latrocínio do taxista de Itapira

Os responsáveis pelo assassinato do taxista Sebastião Luís Rogatto, 67, no dia 14 de maio foram presos pela Policia Civil de Pouso Alegre, após o veículo de a vítima ter sido localizado na mesma cidade. O taxista foi morto com sete facadas, e o corpo abandonado na zona rural de Itapira.

Os policiais do Setor de Inteligência de Itapira, comandado pelo delegado Dr. Anderson Casimiro, juntamente com os Policiais Civis de da respectiva cidade, conseguiram desvendar o latrocínio do taxista. A dupla foi transferida para Itapira, após serem presos em Pouso Alegre.

Diante dos fatos a Polícia Civil da cidade começou a fazer diligências, chegando até o nome da dupla. O delegado solicitou ao Ministério Público local a prisão dos indivíduos. A Policia Civil de Pouso Alegre foi avisada e os dois acabaram capturados. Os dois jovens são K.A.C.S. 19 anos, e C.M. M, 20 anos.