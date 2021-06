POLÍCIA CIVIL DE SANTO ANTONIO DE POSSE APREEENDEU GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS NO JD. SÃO JUDAS

Na manhã desta segunda-feira, 28, policiais civis de Santo Antônio de Posse apreenderam uma grande quantidade de cocaína no Jardim São Judas.

Atualização

Por volta das 9h30 desta segunda-feira, 28, os Policiais Civis Marcio e Orlando juntamente com o delegado Júlio Luís Garavello Gonçalves, estiveram no Jardim São Judas para cumprir mandado de busca e apreensão de entorpecente e menor em uma residência.

Ao adentrar no imóvel encontraram E.B. Z, o mesmo informou que o menor residia no local, porém não sabia de seu paradeiro. Foi realizada busca na residência, em um dos cômodos encontraram uma mochila preta, e em seu interior um saco com 50 kits de cocaína, em cada kit continha 15 pinos, totalizando 750 micros tubos do entorpecente.

Também fora localizado um caderno com anotações indicando a mercancia de entorpecentes, alguns micros tubos vazios e algumas embalagens “ZipLock” novas vazias.

Ao ser indagado o mesmo informou que não sabia a quem pertencia os entorpecentes e demais objetos. Diante do exposto, a Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante do indiciado. Sua família foi comunicada de sua prisão, sendo que seu advogado compareceu na Unidade Policial, tendo acompanhado a lavratura do auto de prisão em flagrante.