Polícia Civil desarticula esquema de tráfico por delivery e prende dois em Mogi Guaçu

Ação da Dise com apoio do Deinter 2 apreendeu drogas sintéticas, maconha gourmet, dinheiro e materiais usados no preparo e na comercialização dos entorpecentes

A Polícia Civil desarticulou, na quinta-feira (28), um esquema de tráfico de drogas que funcionava como serviço de delivery em Mogi Guaçu. A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise, do município, com apoio do Deinter 2, de Campinas.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, dois suspeitos foram presos em flagrante. De acordo com as investigações, os envolvidos operavam uma rede organizada de comercialização de entorpecentes de alto valor agregado, incluindo drogas sintéticas e variações refinadas de maconha, conhecidas como maconha gourmet.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos maconha tipo Colômbia, na forma de flor, concentrados de alta pureza conhecidos como Dry e Ice, comprimidos de ecstasy, porções de MD, tijolos de entorpecentes e porções já fracionadas para venda.

Também foram localizados seis frascos de gás butano, insumo utilizado em laboratórios clandestinos para extração de resinas, além de balanças de precisão, tesouras, embalagens plásticas, R$ 689,00 em notas trocadas, dois celulares e dois HDs, que ainda passarão por perícia.

Os dois detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia.

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis ramificações da rede criminosa na região de Campinas.

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