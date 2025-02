Polícia Civil investiga incêndio em ônibus escolar em Artur Nogueira

A Polícia Civil investiga as causas de um incêndio ocorrido na madrugada deste domingo (9) em um ônibus escolar da Prefeitura de Artur Nogueira (SP). O veículo estava estacionado no pátio da administração municipal, localizado na Rua XV de Novembro, quando dois homens invadiram o local e tentaram incendiá-lo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e verificaram que o fogo atingiu parte do ônibus. As chamas foram controladas, evitando maiores danos ao veículo e às instalações.

A Delegacia de Artur Nogueira registrou o caso como incêndio e solicitou a realização de perícia para auxiliar nas investigações. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.

Foto Prefeitura Municipal