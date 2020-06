Policia civil localiza 66 pedras de crack em terreno baldio – Santo Antônio de Posse

Os Policiais Civis Orlando e Geraldo em patrulhamento por Santo Antônio de Posse, com intuito de coibir o tráfico de drogas, receberam uma denúncia anônima que no bairro Bela Vista uma pessoa acabara de deixar um pacote suspeito em um terreno baldio.

De posse das informações, os Policiais foram até o local, como o Canil da Guarda Municipal de Amparo ainda estava na cidade, contaram com a colaboração do cão farejador para localizar a droga. No pacote foram encontradas 66 pedras de Crack, pronta para consumo.

Diante do nome do indivíduo e do endereço do mesmo, os policiais foram até o local e questionaram o mesmo sobre a droga encontrada, o jovem informou aos policiais que reside no local há algum tempo, mas que o entorpecente não pertence a ele.

A droga foi apresentada na Unidade Policial e será investigada sua procedência.