Polícia Civil prende homem por vender atestados médicos falsos em Paulínia

Foto Polícia Civil

Suspeito de 57 anos foi detido com documentos, carimbos, receituários, anabolizantes e cigarros contrabandeados

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), em Paulínia, um homem de 57 anos acusado de vender atestados médicos falsificados. A investigação teve início após uma empresa desconfiar da veracidade de um documento apresentado por uma funcionária, que acabou confessando que havia adquirido o atestado do suspeito.

Com base nas informações, a Justiça expediu mandado de prisão, cumprido nesta quinta-feira. Durante a ação, os policiais apreenderam diversos atestados emitidos em nome de diferentes hospitais, carimbos, receituários, caixas de cigarro contrabandeadas e anabolizantes.

De acordo com o delegado Ricardo Zinn, responsável pela investigação, a Polícia apura se os carimbos utilizados foram furtados ou falsificados e qual a origem dos cadastros dos médicos citados nos documentos fraudulentos. “Tem muitos boletins preenchidos de instituições da região, de UPAs. Os atestados são recentes e foram emitidos por pessoas que usaram esses documentos agora, então é preciso ver se esses médicos são vítimas do furto do seu material, ou se ele falsificava nomes de médicos e números de CRM”, afirmou.

A investigação segue para identificar outros possíveis envolvidos e usuários dos documentos falsos.

Fonte G1