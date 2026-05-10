Motorista embriagado é preso após colisão no bairro São Judas Tadeu em Santo Antônio de Posse

Condutor apresentou resultado de 0,95 mg/L no teste do bafômetro e já possuía antecedentes pelo mesmo crime

Um homem de 64 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite deste sábado (9), após se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas no bairro São Judas Tadeu, em Santo Antônio de Posse.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o motorista conduzia um veículo Corsa preto que colidiu contra uma Montana prata que estava estacionada.

No local, os agentes perceberam que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Questionado sobre realizar o teste do etilômetro, ele aceitou se submeter ao procedimento.

O resultado apontou 0,95 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Durante consulta aos antecedentes, a GCM constatou que o homem já havia cometido o mesmo crime em outras duas ocasiões. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação estava vencida desde junho de 2025 e o veículo apresentava licenciamento atrasado desde 2022.

O carro foi recolhido ao pátio e as autuações administrativas foram aplicadas.

Após atendimento médico no pronto-socorro municipal, o motorista foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna. Ele aceitou realizar exame de sangue como contraprova e, após os procedimentos, foi liberado para responder ao crime em liberdade.

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