Polícia Civil prende irmãos da Posse acusados pela morte do jovem de Jaguariúna encontrado carbonizado

A Polícia Civil de Jaguariúna prendeu dois irmãos da cidade de Santo Antônio de Posse acusados pelo assassinato do jovem Igor Rafael de Souza morador da cidade de Jaguariúna.

Após três meses investigando, a Policia Civil de Jaguariúna chegou aos acusados pela morte do jovem que desapareceu durante uma viagem de trabalho e seu corpo foi encontrado carbonizado dentro do seu carro, totalmente destruído, em uma localidade na cidade de Itapira/SP.

Os dois irmãos presos são moradores da cidade de Santo Antônio de Posse. Um deles tem 21 anos e o outro 28 anos de idade. Ambos são acusados pela morte do vendedor de celulares que residia em Jaguariúna.

De acordo com as informações da polícia um deles foi preso no último sábado, dia 2 de janeiro, e o outro já estava preso temporariamente. Se forem condenados os acusados poderão ter uma pena prevista entre 20 e 30 anos de prisão.