Polícia de Holambra prende padrasto acusado de abusar de enteada de apenas oito anos

A polícia de Holambra prendeu o homem acusado de abusar da enteada de apenas oito anos. Segundo as informações o abuso vinha acontecendo há pelo menos 2 anos. Depois de contar para a avó paterna o que estava acontecendo a menina foi levada pela tia até a Delegacia de Jaguariúna na noite desta segunda-feira, dia 10.

O acusado foi ouvido no plantão policial da Delegacia de Jaguariúna, mas por não se tratar de flagrante foi liberado. A mãe da criança também foi acusada de saber do ocorrido, mas acobertava o caso. A polícia Municipal permaneceu a noite toda em frente à casa do acusado para evitar a sua fuga e aguardar o mandado de prisão que saiu na manhã de terça-feira, dia 12, quando então o acusado foi preso na sua casa e levado até a Delegacia de Holambra onde após os procedimentos legais ficou à disposição da justiça.