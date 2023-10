Polícia de Mogi Guaçu Captura Procurado por Não Pagar Pensão Alimentícia

Da Redação

Foto PM

Abordagem na Tarde de 09 de Outubro Resultado na Prisão de Indivíduo com Mandado Ativo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP

Na tarde do dia 09 de outubro de 2023, uma equipe policial em patrulhamento pela Rua Antônio de Oliveira, no bairro Jardim Santa Cecília, na cidade de Mogi Guaçu, deparou-se com um indivíduo à pé que, ao perceber a presença da viatura policial, agiu de maneira suspeita, mudando de direção repentinamente e tentando adentrar em uma residência. Diante desta atitude, os policiais decidiram realizar uma abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, identificado como GSF No entanto, ao realizar uma investigação criminal do seu Registro Geral (RG), foi constatado que o mesmo estava sendo processado pela Justiça. Mais especificamente, foi descoberto que havia um mandado de prisão em seu desfavor emitido pela 1ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Mogi Guaçu.

O mandado de prisão tinha como fundamento o não pagamento de pensão alimentícia e prévia uma pena de 90 dias de prisão em regime fechado.

Diante dessas informações, o indivíduo foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada junto ao Delegado de Plantão. O indiciado ficou preso à disposição da Justiça, aguardando as medidas cabíveis relacionadas ao mandado de prisão.