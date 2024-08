Polícia Federal Realiza Operação em Amparo Contra Pornografia Infantil

Na última terça-feira (30), a Polícia Federal (PF) executou um mandado de busca e apreensão em Amparo, como parte da Operação Leafdown, que visa combater a disseminação de conteúdo pornográfico infantil. A ação resultou na apreensão de um notebook, um HD e vários aparelhos celulares, que serão submetidos a exames periciais.

A operação, que teve início em abril deste ano em Campinas, busca identificar os responsáveis por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil na região. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal e integra uma ação nacional que abrange todo o território brasileiro.

A Operação Leafdown, que já resultou em várias prisões em diferentes estados, destaca a importância da cooperação entre as autoridades para combater crimes cibernéticos e proteger as crianças e adolescentes do país.

Segundo a Polícia Federal, a operação tem sido fundamental para desmantelar redes de distribuição de material ilícito e assegurar que os responsáveis sejam levados à justiça. A ação em Amparo é mais um passo significativo nesse esforço contínuo de proteção aos menores.

A PF reafirma seu compromisso em continuar as investigações e operações necessárias para garantir um ambiente seguro e livre de exploração sexual infantil.

Imagem Illustrativa Gov.br