Polícia Frustra Roubo de Caminhão com 45 Mil Litros de Diesel em Cosmópolis

Na noite de 24 de setembro, a Polícia Militar de Cosmópolis foi acionada após informações transmitidas via COPOM sobre um roubo de veículo de carga em andamento na rodovia SP-133. O crime envolveu um caminhão Volvo branco, sem emplacamento, carregado com 45.000 litros de combustível diesel.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o caminhão parado no acostamento. Ao se aproximarem, um indivíduo que estava no banco do passageiro desembarcou e fugiu em direção a uma área de mata. Apesar das buscas intensas, ele não foi localizado.

Na vistoria ao veículo, foram encontrados dispositivos conhecidos como “capetinhas”, usados para bloquear rastreadores, além de sinais de vandalismo no painel e alguns pertences do motorista. Apesar dos danos, a carga de combustível permanecia intacta.

Minutos depois, o proprietário e o motorista do caminhão chegaram ao local, onde o caso foi formalizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.