POLÍCIA MILITAR APREENDE MOTOCICLETA ADULTERADA, EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de hoje (27), por volta das 03h10min, os policiais militares avistaram dois ocupantes em uma motocicleta Fazer 250, transitando no Jd. Fantinato, sendo que o passageiro estava sem capacete e o condutor empreendeu fuga ao ver a viatura. Houve um breve acompanhamento até que a abordagem foi realizada o Jd. Novo II. Com o condutor, J.E.J., nascido em 11/2008, havia uma porção de maconha e R$ 75,00; com o passageiro, V.H.M.S. nascido em 07/2009, nada de ilícito havia. Ao verificar a motocicleta, foi constatado que os números do chassi e do motor estavam suprimidos, não sendo possível identificar o veículo, além disso, o emplacamento ostentado era de uma motocicleta Sundown Web 100. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a motocicleta foi apreendida e foi feito o registro de ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinais identificadores de veículo e porte de entorpecentes e os adolescentes infratores foram liberados.