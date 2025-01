Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Mogi Guaçu

Na tarde de 28 de janeiro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça no Distrito Industrial João Caruzo. A ação ocorreu após informações repassadas por pedestres sobre a localização do suspeito em uma empresa de caldeiraria na região.

A equipe policial se dirigiu ao local e, após contato com o encarregado da empresa, teve a entrada autorizada. Durante as buscas, os agentes identificaram um homem com características semelhantes às descritas na denúncia.

Submetido à abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, que, em conversa com os policiais, confirmou que era procurado pela Justiça. A consulta ao sistema COPOM revelou a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, com pena imposta de 12 anos de reclusão em regime fechado.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que formalizou a prisão. O capturado permaneceu à disposição da Justiça.