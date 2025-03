Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Mogi Guaçu por meio do Projeto Radar

Na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 07h30, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça em Mogi Guaçu, com o auxílio do Projeto Radar. A operação foi conduzida por policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento preventivo na cidade.

A Sala de Operações da 1ª Companhia PM emitiu um alerta informando que um veículo Toyota Hilux trafegava pela Avenida Clara Lanzi Bueno e que seu proprietário possuía um mandado de prisão em aberto. Em resposta, as equipes iniciaram buscas e localizaram o automóvel estacionado na Rua Leopoldo Campos Pedrini, no Parque Industrial João Batista Caruso.

Ao lado do veículo, os policiais identificaram e abordaram C.A.O., de 46 anos. Após consulta ao sistema, foi confirmado o mandado de prisão contra ele pelo crime de apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A do Código Penal). A condenação previa pena de dois anos e quatro meses de reclusão. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.

A eficácia da ação foi possível graças ao Projeto Radar, um sistema avançado de monitoramento que identifica e verifica placas de veículos em tempo real. A tecnologia auxilia a Polícia Militar na recuperação de veículos furtados ou roubados e na identificação de suspeitos envolvidos em ações criminosas. Por meio da leitura automática de placas e consulta em bancos de dados de segurança pública, o sistema gera alertas automáticos para viaturas em patrulhamento, agilizando as operações policiais.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância da tecnologia na prevenção e repressão ao crime.