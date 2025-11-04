Polícia Militar captura procurado pela Justiça por estupro de vulnerável em Mogi Mirim

Homem foi localizado nesta terça-feira (4) e encaminhado ao Distrito Policial; ele deve cumprir pena de 15 anos em regime fechado

A Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu, na manhã desta terça-feira (4), um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais localizaram o suspeito, sobre o qual já havia um mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado, o indivíduo confirmou ter conhecimento da ordem judicial.

Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Mogi Mirim, onde a autoridade de plantão confirmou o cumprimento do mandado. O homem permaneceu à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena, fixada em 15 anos de reclusão em regime fechado.

A ação reforça o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate à criminalidade e no cumprimento de mandados judiciais na região.