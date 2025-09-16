Polícia Militar cumpre mandado de prisão por homicídio em Mogi Mirim

Homem condenado a 16 anos de reclusão foi detido em ação realizada no bairro Vila Bianchi

A Polícia Militar cumpriu, na tarde desta segunda-feira (15), um mandado de prisão em desfavor de um homem condenado por homicídio em Mogi Mirim. A ordem judicial, expedida pela Justiça, determinava o cumprimento de pena de 16 anos de reclusão.

A abordagem ocorreu em uma residência localizada na Rua Cornélio Pires, na região da Vila Bianchi. Durante a ação, os policiais identificaram o indivíduo, realizaram busca pessoal e confirmaram a identidade, não sendo localizado nenhum material ilícito com o detido.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Mogi Mirim, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão e registrada em boletim de ocorrência. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

A atuação da Polícia Militar reforça o trabalho contínuo de cumprimento de mandados e combate à impunidade na região.