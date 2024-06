Polícia Militar de Mogi Mirim Captura Procurada em Operação no Parque das Laranjeiras

Na tarde desta quarta-feira, 26 de junho de 2024, a Polícia Militar de Mogi Mirim realizou a captura de uma procurada durante uma operação de patrulhamento preventivo ostensivo no bairro Parque das Laranjeiras.

A detida, identificada como S., de 32 anos, já era conhecida pelas autoridades por suas passagens anteriores no sistema carcerário, incluindo crimes de tráfico de drogas e roubo. A equipe de patrulhamento, ciente do mandado de prisão em aberto contra S., datado de 19 de junho de 2024 e com validade até 19 de junho de 2044, realizou a abordagem e deu voz de prisão à suspeita.

S. foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, onde o delegado de Polícia Civil, ratificou a prisão e deu cumprimento ao mandado de prisão por tráfico de drogas. A indiciada deverá cumprir uma pena de 5 anos e 10 meses.

A ação destaca o comprometimento das forças de segurança em Mogi Mirim com a manutenção da ordem e a captura de indivíduos foragidos da justiça. O bairro Parque das Laranjeiras, onde a operação foi realizada, é conhecido por ser uma área de atenção das autoridades devido aos índices de criminalidade.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade, incentivando a população a denunciar atividades suspeitas e a contribuir com informações que possam auxiliar na captura de outros foragidos.