Polícia Militar de Santo Antônio de Posse captura procurada na Rua Senador Paula Ramos

Da Redação

Na tarde do dia 13 de outubro, a Polícia Militar de Santo Antônio de Posse realizou uma ação de captura de um indivíduo procurado pela justiça. A operação resultou na prisão de AZJ, que estava em posse de um mandado de prisão emitido pelo DEECRIM UR4, da comarca de Campinas.

O suspeito já era conhecido das autoridades locais e estava se deslocando pela Rua Senador Paula Ramos quando chamou a atenção da unidade de serviço em patrulhamento ostensivo preventivo. Durante a abordagem, as autoridades não encontraram nenhum item ilícito em posse de AZJ No entanto, foi informado a ele que havia um mandado de prisão em seu nome, emitido por lesão corporal culposa na direção de veículo.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão ao AZJ e o conduziram ao CPJ de Jaguariúna. É importante ressaltar que, devido à condição do idoso e à baixa capacidade física do capturado, as autoridades seguiram rigorosamente as orientações do estatuto do idoso, garantindo a dignidade da pessoa humana.

No CPJ de Jaguariúna, a delegada de plantão, ratificou a voz de prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência, que registrou a captura do procurado.

A prisão de AZJ representa um passo importante na aplicação da justiça e na garantia da segurança da comunidade de Santo Antônio de Posse. O capturado permanecerá sob custódia do CPJ de Jaguariúna, onde serão tomadas as providências cautelares da polícia judiciária.