POLÍCIA MILITAR DIVULGA RESULTADOS DA OPERAÇÃO CARNAVAL 2024

O 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26ºBPM/I) divulga os resultados das ações

da Polícia Militar no período carnavalesco, de 09 até 13 de fevereiro, na área do batalhão: Mogi

Guaçu, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Holambra, Jaguariúna; Pedreira, Itapira e Santo Antônio de

Posse, com relação ao ano de 2023 e que contribuíram para a redução de indicadores criminais e

o aumento da sensação de segurança e o bem-estar das comunidades.

Nosso compromisso com a segurança também abrange o deslocamentos seguros pelas

vias das cidades, para que as pessoas e famílias possam realizar suas atividades de trabalho,

estudo, descanso e lazer, é necessário que os condutores e proprietários de veículo cumpram as

normas de se segurança no trânsito, pois isso salva vidas. Este ano, além das diversas ações de

polícia, foram intensificadas as Operações Direção Segura e Direção Segura Integradas que

buscam proteger pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e motoristas contra condutores

alcoolizados ou embriagados, coibindo de modo geral infrações ou crimes de trânsito. Abaixo

estão alguns dados das ações policiais no período do carnaval:

AÇÕES DE POLÍCIA NO TRÂNSITO QUANTIDADE

Veículos irregulares autuados 163

Veículos irregulares recolhidos 42

Condutores submetidos ao teste de “bafômetro” 77

Condutores que recusaram realizar o teste de “bafômetro” 22

Autos de infrações de trânsito urbano 339

Prisão por embriaguez ao volante (artigo 165 CTB) 01

AÇÕES DE POLÍCIA CONTRA O CRIME QUANTIDADE

Pessoas presas em flagrante 18

Armas de fogo apreendidas 2

Armas brancas apreendidas 5

Maconha apreendida 9,33 kg

Outros entorpecentes (lança-perfume) 25 litros

O Comandante do 26º BPM/I, Tenente-Coronel PM Antonio Roberto Catossi Junior

ressalta que nesse Carnaval o 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, visando à preservação

da ordem pública e a garantia da paz social da comunidade, intensificou o policiamento

ostensivo nos municípios citados, aumentando o efetivo nas ruas, com o empenho de Policiais

Militares em suas diversas modalidades.

Estamos compromissados em servir e proteger vidas, trabalhando para garantir o aumento

da sensação de segurança.