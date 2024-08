Polícia Militar e ROMU de Jaguariúna recuperam caminhão roubado com carga avaliada em R$ 700 Mil

Na tarde de quinta-feira, 22 de agosto, a Polícia Militar e a ROMU de Jaguariúna, com apoio da Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse, recuperaram um caminhão roubado que transportava uma carga de iPhones, avaliada em R$ 700 mil, pertencente ao Mercado Livre.

O roubo aconteceu por volta das 13h30, pouco tempo após o caminhão ser carregado em uma residência no bairro Coração de Jesus, em Jaguariúna. O motorista foi abordado por dois homens armados, que interceptaram o veículo na Avenida Rinaldi, usando um Fiat branco.

Após o assalto, o motorista foi deixado ileso nas proximidades da Rodovia SP-340.

O caminhão foi encontrado mais tarde em um canavial em Santo Antônio de Posse, ainda com o motor quente, mas a carga original havia sido substituída por caixas contendo pedras.

As autoridades fizeram buscas na área, mas os suspeitos não foram localizados. A polícia agora investiga o roubo, com atenção especial ao fato de as caixas lacradas conterem pedras no lugar dos aparelhos. A carga tinha seguro.