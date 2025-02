POLÍCIA MILITAR PRENDE CASAL POR TENTATIVA DE FURTO EM MOGI GUAÇU

Na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um casal suspeito de tentar furtar fios elétricos de um imóvel desocupado na região central da cidade.

A equipe foi acionada após denúncias e, ao chegar ao local, encontrou um homem e uma mulher deitados no interior do imóvel, aparentemente dormindo. O suspeito apresentava as mãos sujas de barro, e os policiais identificaram uma escavação no solo, possivelmente para o corte da fiação elétrica, além do portão danificado.

Questionados, ambos alegaram que haviam entrado no local apenas para dormir. No entanto, diante das evidências, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de furto.