POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSA PROCURADA PELA JUSTIÇA, EM MOGI GUAÇU

No início da tarde de hoje (21), por volta do meio dia, os policiais militares estavam patrulhando o Jd. Santa Terezinha quando viram uma mulher que, ao ver a viatura, tentou adentrar um comércio local, porém foi abordada e nada de ilícito encontrado com ela. Após identificá-la como L.S.S., nascida em 12/78, foi realizada a consulta criminal que retornou que estava procurada pela Justiça por crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a infratora da Lei permaneceu presa.