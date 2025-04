POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR FURTO, EM MOGI MIRIM.

Na manhã de hoje (1º), por volta das 8h30min, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Av. 22 de outubro, no Jd. Santa Helena, quando viram um indivíduo com uma bicicleta, em frente de um comércio de bebidas, com barras de ferro usadas para montar barraca tipo tenda e, considerando que no estabelecimento comercial existiam tendas montadas com barras semelhantes, foi realizada a abordagem e o homem foi identificado como R.B., nascido em 05/1983, o qual confessou ter retirado o material em um monte que estava nos fundos do local e que iria vender no ferro velho. A equipe entrou em contato com o proprietário do comércio, porém um funcionário chegou e reconheceu os itens.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso