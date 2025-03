POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM PEDREIRA.

Na manhã de hoje (24), por voltas das 09h50min, os policiais militares estavam em patrulhamento no Jd. Marajoara, quando viram dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, um deles adentrou um mercado e o outro foi abordado em frente ao estacionamento do local, sendo que nada de ilícito havia com ele. O homem que entrou no comércio também foi abordado e identificado como L.F.T., nascido em 11/1994, e com ele havia uma pochete com 23 microtubos com cocaína, 6 pedras de crack, 1 pedaço de crack, 3 porções de maconha, R$ 113,00 e um aparelho de telefone celular. O criminoso confessou que estava realizando o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o infrator da Lei permaneceu preso e todo o material foi apreendido.