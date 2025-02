SAÚDE REALIZA NOVO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NO FIM DE SEMANA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna promove mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti neste fim de semana. A ação acontece no bairro Nova Jaguariúna, com a presença dos agentes de saúde. O mutirão ocorrerá no sábado e domingo, dias 8 e 9 de fevereiro, das 8h às 17h.

Durante as visitas, os agentes farão inspeções nos imóveis para identificar possíveis focos do Aedes aegypti. Além disso, orientarão os moradores sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito e oferecerão dicas práticas para evitar o acúmulo de água em ambientes internos e externos das residências.

A Secretaria reforça a importância da colaboração da população, permitindo a entrada dos agentes de saúde nas casas. O principal objetivo da ação é localizar e eliminar criadouros do mosquito, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

Foto: Thiago Carvalho