Polícia Militar prende dois homens procurados pela Justiça em Pedreira

Ocorrências distintas na noite de domingo resultaram na prisão de dois indivíduos por violência doméstica

A Polícia Militar de Pedreira prendeu dois homens por violência doméstica em ações distintas na noite de domingo, 6 de julho. As ocorrências foram registradas nos bairros Terras de Castelari e Jardim Marajoara, com o envolvimento de vítimas que apresentaram lesões e relataram agressões físicas cometidas por seus companheiros ou ex-companheiros.

No primeiro caso, no bairro Terras de Castelari, os policiais foram acionados para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. A vítima relatou que, após um jantar entre amigos, teve um desentendimento com seu amásio, que passou a agredi-la com socos e empurrões. Ela apresentava lesão visível na testa, com vermelhidão e inchaço, compatível com sua versão dos fatos. O autor, localizado na residência, admitiu ter consumido bebida alcoólica com a companheira e afirmou que houve agressões mútuas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Na segunda ocorrência, no Jardim Marajoara, uma jovem de 21 anos relatou que havia encerrado um relacionamento marcado por agressões e ameaças. Ao voltar do trabalho em sua motocicleta, foi abordada pelo ex-companheiro, também de motocicleta, em um local ermo. O agressor a obrigou a entregar seus pertences, agrediu-a fisicamente e arremessou sua mochila e chave da moto em um córrego. A vítima indicou o endereço do autor, que foi localizado e confessou os fatos. Ela recebeu atendimento médico e teve constatadas lesões no abdômen.

Ambos os infratores permaneceram presos e os casos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pedreira. As ações reforçam a importância da atuação policial no combate à violência contra a mulher e na garantia da segurança das vítimas.