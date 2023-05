Polícia Militar prende dois jovens e apreende um menor acusados por roubo de veículo

A Polícia Militar prendeu dois jovens e apreendeu um menor de idade acusados pelo roubo de um veículo Ford/Ecosport na cidade de Espírito Santo do Pinhal. A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de maio, na Rua Waldemar Armani, no bairro Guaçu Mirim I, em Mogi Guaçu.

Segundo as informações da PM. A equipe de FORÇA TÁTICA estava em patrulhamento tático pelo bairro Guaçu Mirim I, quando se depararam com o veículo Ford/Ecosport ocupado por três indivíduos passando no contrafluxo da via. Ao perceberem a presença policial os indivíduos esboçaram certo nervosismo, sendo que quando a equipe retornou para efetuar a abordagem, os indivíduos pararam o carro e saíram rapidamente em direção ao interior de um restaurante, sendo então abordados e submetidos a busca pessoal, nada de ilícitos foi encontrado.

No entanto, ao realizar a consulta do emplacamento da Ecosport foi constatado que tratava-se de produto de roubo pela cidade de Espírito Santo do Pinhal a uma hora antes. Ao serem indagados sobre os fatos acabaram por confessar que haviam subtraído o veículo na referida cidade e indicando ainda onde haviam jogado a chave do veículo quando visualizaram a viatura policial e pararam o veículo. Diante dos Fatos Foi dada voz de prisão aos autores pelo crime de Roubo.

Autores e veículo foram conduzidos ao CPJ de Mogi Guaçu, onde foi realizado o reconhecimento pessoal pela vítima, a qual reconheceu os indivíduos sem sombra de dúvidas como sendo autores do roubo. Assim foi ratificada a voz de prisão e apreensão pela delegada de polícia Dra. Gilmara Natália Barbosa dos Santos pelo crime de Roubo art. 157 do Código Penal, elaborando o BOPC n° FX8016, permanecendo os indiciados e sindicado presos/apreendido a disposição da justiça.