Polícia Militar prende homem por descumprir medida protetora do irmão em Mogi Guaçu

Reportagem: Susi Baião

Na madrugada desta sexta-feira (7), a Polícia Militar de Mogi Guaçu efetuou a prisão de um homem por descumprimento de medida protetiva contra o próprio irmão. O incidente ocorreu na Rua Apucarana, no bairro Jardim Ype II, e reforça a importância das medidas de proteção no combate à violência doméstica.

Conforme as informações transmitidas, a guarnição policial foi acionada para atender a uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha. A vítima, relatou que seu irmão, que possuía uma medida protetora vigente, estava agindo de maneira alterada e descontrolada, tentando invadir sua residência.

Ao chegar ao local, os policiais, cabo Zanetti e o soldado Henrique constataram que o suspeito já não estava lá. Diante da gravidade da situação, e com o apoio de outras viaturas, os agentes, cabo Edson, soldada Correa, com a viatura do 1º sargento Dias e cabo Paulo, iniciaram um patrulhamento para localizar o infrator.

Após intensas buscas na região, as autoridades conseguiram encontrar o suspeito e efetuaram sua prisão em flagrante. O homem foi encaminhado à delegacia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis para garantir a segurança da vítima e a continuidade da investigação.

A medida protetora é uma importante ferramenta legal para resguardar a integridade física e psicológica de vítimas de violência doméstica, e sua violação configura um crime grave. A Polícia Militar, em conjunto com outras instituições, atua para coibir e punir aqueles que desrespeitam essas determinações, visando garantir a segurança e o bem-estar das vítimas.