Polícia Militar prende homem por furto tentado e dano qualificado em Pedreira
Suspeito teria tentado furtar estabelecimento e ateado fogo em loja de conveniência com uso de combustível
A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira, 23, um homem por furto tentado e dano qualificado no município de Pedreira.
A ocorrência foi registrada na Rua Rui Barbosa, no Jardim Triunfo, após acionamento via COPOM. No local, os policiais localizaram e detiveram o indivíduo apontado como autor dos fatos.
Segundo informações, além da tentativa de furto, o suspeito teria utilizado combustível para atear fogo no interior da loja de conveniência de um posto de combustíveis. O incêndio foi rapidamente controlado com o uso de extintores, evitando maiores danos ao estabelecimento.
O homem foi conduzido à delegacia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de furto tentado e dano qualificado.
A Polícia Técnico-Científica foi acionada e realizou perícia no local. O indiciado permaneceu preso e à disposição da Justiça.
