Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Guaçu

Na noite de 28 de fevereiro, por volta das 21h, a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e usurpação de função pública em Mogi Guaçu. O caso ocorreu na Avenida 9 de Abril, quando uma equipe policial avistou um veículo Volkswagen Gol realizando manobras perigosas e utilizando sinais piscantes tipo highlight, semelhantes aos de viaturas descaracterizadas. O condutor aparentava abordar outro veículo à sua frente, levantando suspeitas.

Os policiais acompanharam a ação até a Avenida Bandeirantes, onde o Gol emparelhou com um Chevrolet Cruze, gesticulando para que o motorista parasse. Em seguida, ultrapassou e interceptou bruscamente o Cruze, forçando seu condutor a imobilizar o veículo. O motorista do Gol desceu e tentou iniciar uma abordagem, momento em que a equipe policial interveio.

Durante a abordagem, o condutor do Gol, identificado como M.A.S., de 47 anos, apresentou um distintivo e alegou ser “investigador do governo”. No entanto, ao ser solicitado a apresentar documentação funcional, mostrou apenas uma carteira de funcionário público. Após insistência dos policiais, ele confessou ser, na verdade, maquinista da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Na busca veicular, os policiais encontraram no carro de M.A.S.:

01 revólver calibre .22 municiado

07 munições intactas de calibre .22

01 bastão retrátil (tonfa)

01 soco inglês

Questionado sobre a posse da arma, M.A.S. afirmou que o revólver era herança de seu avô e que o carregava para segurança pessoal, já que realizava trabalhos extras relacionados ao rastreamento de veículos.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e usurpação de função pública. O caso foi apresentado na delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, apreendendo o armamento, a carteira/distintivo, o bastão, o soco inglês e o veículo Gol. O boletim de ocorrência foi registrado.