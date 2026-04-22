Polícia Militar prende homem por violência doméstica e captura procurado em Itapira

Suspeito ameaçou vítima com faca e tinha mandado de prisão em aberto por furto

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem por violência doméstica e também efetuou a captura de um procurado pela Justiça na tarde de segunda-feira, 20 de abril, em Itapira.

A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência em uma residência na Rua Santo André. No local, os policiais encontraram a vítima do lado externo do imóvel, enquanto o suspeito permanecia na varanda.

Segundo relato, o homem, com quem a vítima manteve relacionamento por cerca de três meses, retornou à residência de forma inesperada após dizer que iria se internar em uma clínica de recuperação. Ao ter a entrada negada, ele pulou o muro e passou a exigir acesso ao imóvel.

Temendo pela própria segurança, a vítima deixou a casa após arremessar uma faca para fora do portão. O objeto foi recuperado pelo suspeito, que passou a ameaçar a vítima de morte. Durante a abordagem, os policiais localizaram a faca escondida entre os pertences do indivíduo.

Em consulta aos dados pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pelo Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Campinas, pelo crime de furto.

Diante da situação, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada pelos crimes de violência doméstica e captura de procurado. A faca foi apreendida e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

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