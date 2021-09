Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas no Jardim Triunfo

Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas quando a Polícia Militar estava em patrulhamento pela Rua Antonio Provatti, na manhã desta quarta-feira, dia 29, com vista a um indivíduo suspeito de praticar delitos no município.

A prisão do indivíduo ocorreu quando os policiais militares receberam informações de que o mesmo estava no interior da mata. Durante buscas na mata, com apoio da Guarda Municipal, o indivíduo foi localizado. Na abordagem foi encontrado na bolsa do indivíduo um kit contendo pedras de crack, cocaína e maconha.

No local, o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial da Delegacia de Polícia de Pedreira. Quando a Polícia apresentava a ocorrência uma vítima de furto esteve na Delegacia e reconheceu o tênis que indivíduo estava usando. Ele havia furtado de sua residência no início desta semana.