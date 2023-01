Polícia Militar prende suspeito pelo crime de receptação em Mogi Mirim

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu um homem suspeito pelo crime de receptação, nesta terça-feira, dia 24, na área rural de Mogi Mirim.

A equipe do 26° Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 3ª Companhia, estava em patrulhamento pelo Bairro Industrial, em Mogi Mirim, com objetivo de diminuir os índices de furto e roubo de veículos e já conhecedores que um veículo GM/Meriva, na cor preta, havia sido roubado em dias anteriores e que, possivelmente, estaria próximo do local, quando avistaram o referido veículo na Rodovia SP 147, sentido Mogi Mirim.

De imediato foi dada ordem de parada com sinais luminoso e sonoro, porém o condutor desobedeceu e em alta velocidade prosseguiu na fuga, fazendo retorno na contramão da SP 147, passando pela Praça de Pedágio, vindo a colidir com as cancelas e cones ali existentes.

Em seguida prosseguiu até o retorno da SP 147 e adentrou na fazenda Santo Antônio, abandonando o veículo e fugindo para a plantação de soja. Foi solicitado apoio das viaturas que de pronto compareceram e fizeram o devido cerco. O Águia 13 foi acionado e a equipe do Canil de Estiva Gerbi prosseguiu na tentativa de captura do indivíduo.

Após intensa varredura foi logrado êxito em localizar o indivíduo escondido em um buraco com folhas sobre seu corpo. Em revista pessoal foi localizado dois celulares e a quantia de R$ 84,00. O veículo estava com outro emplacamento, porém após vistoria veicular foi localizada a numeração intacta do chassi que condiz com o veículo GM/Meriva, produto de roubo em Itapira no dia 22 de janeiro de 2023.

O indivíduo, os objetos e a vítima foram conduzidos ao CPJ onde foi ratificada a prisão pelo crime de recepção, permanecendo o indiciado a disposição da Justiça. Objetos, celular e dinheiro foram apreendidos pela Delegacia de Polícia. O indiciado possui 18 processos dos Art. 33, 155, 157 e 180, sendo a maioria por furto de caminhonete.