Polícia Militar realiza duas prisões por violência doméstica em Mogi Guaçu

Ocorrências foram registradas em bairros distintos na madrugada desta terça-feira e resultaram em prisões com base na Lei Maria da Penha

A Polícia Militar prendeu dois homens por violência doméstica em ocorrências distintas registradas na madrugada desta terça-feira, 24, em Mogi Guaçu.

O primeiro caso ocorreu no Parque Industrial João Batista Caruso, após denúncia de que um casal estaria em discussão em via pública. Segundo informações, o homem teria arrastado a mulher para um terreno próximo. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram os envolvidos em frente a uma moradia improvisada.

A vítima apresentava sinais visíveis de agressão, com sangramentos nos braços e nas pernas, além de um ferimento mais grave em um dos membros superiores. Ela relatou que foi retirada à força de sua residência pelo ex-companheiro e agredida em outro local. O suspeito foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. A vítima foi socorrida, recebeu atendimento médico e posteriormente liberada.

Já a segunda ocorrência foi registrada no Jardim Ypê V. No local, a vítima foi encontrada na calçada em frente à residência e relatou os fatos à equipe policial. O suspeito apresentava comportamento alterado e não conseguiu esclarecer o ocorrido.

Diante da situação, ele também recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a prisão com base na Lei Maria da Penha. A vítima foi orientada e liberada após o registro da ocorrência.

Os dois indivíduos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.

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