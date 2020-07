Polícia Militar Rodoviária desmantela fábrica de adulteração de cerveja em Mogi Mirim

Um grande esquema de adulteração de bebidas alcoólicas, foi descoberta na tarde desta segunda feira, 13, em um barracão na Zona Rural de Mogi Mirim, nas proximidades da empresa Lindsay.

Em patrulhamento de rotina o Tático Ostensivo Rodoviário-TOR da Polícia Militar, na rodovia SP-340, sentido Mogi Mirim-Santo Antônio de Posse. A princípio três homens fugiram quando avistaram a polícia, fugiram pela rodovia sem motivo aparente.

Os homens entraram em uma plantação de Cana, com o intuito de entender tal atitude os policiais começaram a realizar uma varredura, e contou com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil. Além do Helicóptero Águia de Campinas e Policiais de Jaguariúna.

Após realizar ronda na região da empresa os policiais encontraram um depósito clandestino de adulteração de bebidas alcoólicas, no local existia uma verdadeira” fábrica”, para adulterar cervejas Antarctica, Skol e Brahma. Cinco homens foram encontrados no barracão.

Os indivíduos usavam uma cerveja de menor valor de mercado para envazar as garrafas como se fossem de marcas mais famosas, comercializadas pela Ambev. No local ainda havia um esquema de armazenamento da bebida.

No galpão os policiais ainda localizaram uma empilhadeira, um caminhão carregado de caixas de cervejas, prontas para serem entregues.