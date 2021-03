Polícia Municipal da Posse faz flagrante de tráfico de entorpecente em bairro da cidade

A Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse fez um flagrante de tráfico de entorpecente na noite desta terça-feira, dia 02 de março, no bairro São Judas Tadeu. Um dos suspeitos ficou detido na Delegacia de Polícia de Jaguariúna e outro foi liberado para responder processo em liberdade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, os GCMs Pereira e Rebequi estavam em patrulhamento pelo bairro São Judas Tadeu, por volta das 22h10m, quando se depararam com dois indivíduos, um em uma bicicleta e o outro a pé conversando em atitudes suspeitas. Ao notarem a presença da equipe os indivíduos demonstraram um certo nervosismo, sendo abordados logo em seguida.

Na busca pessoal foi localizado com o J.G.A.C . 2 pinos com uma substância aparentando ser cocaína e $ 85,00 em dinheiro em notas trocadas. Já com L.F.L.S. foi localizado 15 pinos idênticos e mais $ 30,00 em dinheiro.

Diante das evidências os agentes foram até ao Pronto Socorro local para que os indivíduos passassem por exames médicos e, posteriormente, se dirigiram a Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o doutor João Luiz Rissato ao tomar ciência do fato, lavrou o B.O.P.C de flagrante de tráfico de entorpecente no L.F.L.S. ,e o mesmo permaneceu aguardando a audiência de custódia, já o averiguando J.G.A.C . foi feito T.C. de porte de entorpecente e o mesmo foi liberado e responderá o processo em liberdade.