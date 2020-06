Policia Municipal de Posse e Canil fazem buscas por jovem desaparecido

Hoje pela manhã a Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse e o canil da Guarda Municipal de Mogi Mirim realizaram buscas pelo jovem Paulo Sérgio Matheus, desaparecido desde segunda feira, 22.

As buscas foram realizadas no bairro São Judas Tadeu, onde informações preliminares dão conta de que o em esteja jovem teria entrado em um terreno baldio existente no local. Mas até o momento nenhum indicio de que Paulo esteja no local.

Os policiais continuam as buscas com cães farejadores durante todo o dia. Mais informações a qualquer momento. Quem tiver alguma notícia pode entrar em contato com a Polícia Municipal de Posse pelo fone: (19) 3896-1266.