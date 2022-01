POLÍCIA MUNICIPAL REALIZA 4.780 ATENDIMENTOS EM JAGUARIÚNA EM 2021

A Polícia Municipal de Jaguariúna realizou em 2021 um total de 4.780 atendimentos. Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, de janeiro a dezembro foram registradas 2.185 ocorrências por meio do COI (Centro de Operações e Inteligência), além de 2.595 ações de patrulhamento preventivo.

O trabalho de prevenção, com o patrulhamento ostensivo nas ruas e avenidas da cidade, foi mais uma vez o destaque, segundo as estatísticas divulgadas. As ações de prevenção mais que dobraram em relação a 2020, quando foram feitas 1.128 ocorrências de averiguação preventiva pela Polícia Municipal.

“Fizemos um estudo e determinamos que o tempo dos agentes fosse dinamizado, no sentido de usar o tempo livre para o patrulhamento preventivo, pois entendemos que as viaturas e agentes nas ruas dificultam as ações dos bandidos. E esse foi o objetivo máximo nosso: aumentar o número de atendimentos e patrulhamentos, que é o resultado que a sociedade espera”, disse o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do Prado Filho.

As ocorrências envolvendo perturbação do sossego público também se destacaram, com 132 ações – queda de 29,4% em relação a 2020, quando foram registradas 187 ocorrências. Esses casos normalmente envolvem desentendimentos entre vizinhos relacionados a som alto, entre outros. Já os acidentes de trânsito, com e sem vítimas, registraram 73 ocorrências.

O secretário de Segurança também destaca a importância dos investimentos feitos pela Prefeitura de Jaguariúna na Polícia Municipal nos últimos anos, como a criação do COI, a compra de novas viaturas, armas e coletes à prova de balas, entre outros. A Polícia Municipal pode ser acionada pelos cidadãos 24h por dia, pelo telefone 153.